L' iniziativa è stata realizzata dalle guide alpine valdostane

Le guide alpine valdostane hanno avviato un percorso simbolico portando la fiaccola olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 sul Monte Rosa. L'evento ha avuto inizio presso la Capanna Margherita, a 4.554 metri di altitudine, sottolineando l'importanza del legame tra le montagne e l'edizione invernale dei Giochi. Questa iniziativa rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione del territorio alpino in vista delle Olimpiadi.

La fiaccola olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 viene portata sul Monte Rosa, prima alla Capanna Margherita (a 4.554 metri di quota sulla Punta Gnifetti, si tratta del luogo più alto del viaggio della fiaccola), e successivamente, se le condizioni lo permettono, su un'altra punta del massiccio. L'iniziativa è organizzata dalle guide alpine valdostane.

