Vince gilligan spiega il messaggio questa serie è stata realizzata da umani

commenti di vincent gilligan su pluribus e il ruolo dell’intelligenza artificiale. La ormai nota serie sci-fi Pluribus, in produzione per la piattaforma Apple TV+, affronta temi di grande attualità legati alla tecnologia e alla creatività umana. Alla fine di ogni puntata, gli spettatori trovano una frase che si distingue per il suo significato: “Questo show è stato creato dagli esseri umani.”. Questa scelta, pronunciata dal creatore della serie Vince Gilligan, ha suscitato ampie discussioni sulla percezione dell’intelligenza artificiale e sul ruolo dell’arte realizzata dal nulla tramite macchine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

