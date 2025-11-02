Cinque incontri online con le Guide alpine per conoscere la montagna
Organizzati dal collegio Guide alpine Lombardia, i webinar consentiranno anche di scoprire i "percorsi" necessari per diventare professionisti della montagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
