Addio a Lina Bernardi attrice di Vivere e Centovetrine | morta a 78 anni l’anima del teatro di Latina

Latina in lutto: si è spenta nella notte Lina Bernardi. Lina Bernardi, attrice di teatro, cinema e televisione, è morta nella notte nella sua abitazione di Latina. Aveva 78 anni ed era malata da tempo. A comunicare la scomparsa sono stati i familiari. Se ne va una figura centrale della scena culturale laziale e nazionale, un’artista che ha attraversato oltre cinquant’anni di palcoscenico senza mai recidere il legame con la sua città. Bernardi è morta circondata dall’affetto dei figli, Eleonora e Manuel, e dei suoi cari, al termine di una lunga malattia che negli ultimi anni aveva reso più difficile la sua quotidianità, senza però spegnere il suo desiderio di trasmettere sapere e passione alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Lina Bernardi, attrice di Vivere e Centovetrine: morta a 78 anni l’anima del teatro di Latina Leggi anche: È morta Lina Bernardi, l’attrice di Vivere e Centovetrine aveva 88 anni Leggi anche: È morta Lina Bernardi, l’attrice di Centovetrine che ha lavorato con Garrone e Muccino se ne va a 88 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Addio a Lina Bernardi, dai palcoscenici di Latina fino ai grandi teatri e alla fiction "Centovetrine" - Lina Bernardi, attrice e guida artistica per generazioni di interpreti, è morta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a 87 anni dopo una lunga malattia. msn.com

Addio a Lina Bernardi: lutto a Latina per l'attrice di teatro e cinema - È morta a Latina Lina Bernardi, attrice di teatro e cinema: aveva 88 anni ed era malata da tempo.

Grave lutto nel mondo del cinema italiano, è morta l'attrice di Vivere e Centovetrine - La sua carriera tra teatro e televisione ha segnato la cultura italiana.

