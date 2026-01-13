A Crans-Montana, una scoperta inattesa ha sconvolto la comunità locale. Durante una normale serata in un locale, sono stati trovati oggetti di particolare rilievo, nascosti in modo inaspettato. Questa vicenda, che ha attirato l’attenzione di tutti, ha cambiato il corso della serata, lasciando un segno indelebile nell’ambiente e nelle persone coinvolte.

Nel cuore di Crans-Montana, quella che doveva essere solo una serata glam in discobar si è trasformata nella strage che tutti ormai conoscono. Ma c’è un dettaglio che sta facendo discutere più di altri: “li hanno trovati nel bar”, dentro una borsa. E proprio da quella borsa, e da ciò che conteneva, passa oggi una parte decisiva del racconto su cosa accadeva davvero dentro il locale Le Constellation. A parlare, ancora una volta, è Jessica Moretti. Davanti agli inquirenti ha provato a spiegare quella che, nei video circolati online, appare come una sorta di rito fisso: cameriere sollevate sulle spalle dei colleghi, bengala accesi e sollevati fino a sfiorare il soffitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li hanno trovati nel bar, erano nella borsa”. Scoperta shock a Crans-Montana: cosa è venuto fuori

Leggi anche: “Li hanno trovati nel bar”. Crans Montana, la scoperta in una borsa

Leggi anche: Crans-Montana, la nuova scoperta: cosa hanno trovato dentro la borsa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans Montana, in passato due indagini sui Moretti. Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Tragedia Crans-Montana: uno ustionato, l'altro disperso. Il dramma dei due amici romani; Alla stazione di Longarone due minorenni assaltano il bar col piccone e aggrediscono il titolare.

SUSY E RABBEL, GLI INVISIBILI Due gatti, un unico cuore. Due storie diverse, ma un unico comune denominatore: l'abbandono. Susy e Rabbel sono stati trovati in luoghi diversi e distanti, ma entrambi piccini, e con carattere docile, segno che erano gatti di - facebook.com facebook