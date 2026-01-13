Crans-Montana la nuova scoperta | cosa hanno trovato dentro la borsa

Crans-Montana si rivela ancora una volta al centro dell'attenzione con le recenti indagini sulla tragedia avvenuta presso il locale Le Constellation. Nuovi dettagli sono emersi riguardo alla gestione della sicurezza e agli oggetti trovati, tra cui una misteriosa borsa. Queste scoperte contribuiscono a ricostruire meglio gli eventi e a comprendere le cause dell’incidente.

Le indagini sulla tragedia di Crans-Montana continuano a far emergere nuovi elementi sulla gestione della sicurezza all’interno del locale Le Constellation. Al centro dell’attenzione ci sono le prassi adottate durante le serate e l’utilizzo sistematico di bengala e altri dispositivi pirotecnici, ritenuti un possibile innesco dell’incendio che ha provocato la morte di 40 persone. In questo contesto assumono particolare rilievo le dichiarazioni di Jessica Moretti, chiamata a chiarire le abitudini del personale. Nei video circolati online si vedono cameriere issate sulle spalle dei colleghi mentre avvicinano i bengala al soffitto del locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans-Montana, la nuova scoperta: cosa hanno trovato dentro la borsa Leggi anche: “Li hanno trovati nel bar”. Crans Montana, la scoperta in una borsa Leggi anche: “Cosa succedeva davvero là dentro”. Crans-Montana, le parole del barista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans Montana, Comune nel mirino ma una legge in vigore un’ora prima della strage potrebbe salvarlo; Nuove tecnologie per i sopravvissuti della tragedia di Crans Montana; TRAGEDIA DI CRANS - MONTANA: SICUREZZA, DOLORE, RISPETTO PER LE FAMIGLIE E QUALCHE DOMANDA CHE NESSUNO OSA FARE; Catania, scoperta corsa clandestina di cavalli: le immagini della gara. “Non pagheranno”. Crans Montana, rabbia dopo l’ultima scoperta - Un Capodanno sulle Alpi, un locale alla moda, una serata che doveva essere solo musica, drink e foto da postare. thesocialpost.it

La tragedia di Crans-Montana e quella catena su cui bisogna avere il coraggio di intervenire (di E. Mattia) x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.