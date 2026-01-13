Li hanno trovati nel bar Crans Montana la scoperta in una borsa

Nel cuore di Crans Montana, una scoperta inaspettata ha portato alla luce elementi che sollevano interrogativi sulla sicurezza del locale. La vicenda, avvenuta in un bar, si inserisce in un quadro di indagini che cercano di ricostruire gli eventi precedenti alla tragedia. Continui aggiornamenti permettono di approfondire le circostanze e le responsabilità legate a questa incresciosa situazione.

La ricostruzione di quanto accadeva all’interno del locale prima della tragedia continua ad arricchirsi di dettagli che gettano nuove ombre sulla gestione della sicurezza. A parlare, questa volta, sono le parole pronunciate da Jessica Moretti, chiamata a spiegare una prassi che nei filmati circolati sul web appare ormai abituale. “Non l’ho mai impedito, ma non l’ho mai ordinato”. Così rispondeva alla domanda su quelle scene che mostrano cameriere sollevate sulle spalle dei colleghi mentre avvicinano i bengala al soffitto, un rituale che per molti sarebbe all’origine dell’incendio divampato a Le Constellation. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: "Li abbiamo trovati così". Crans Montana, orrore su 34 corpi: si è scoperto solo ora

