Firenze il Meucci rinasce dopo la devastazione | Risorti come l’araba fenice Si torna alle lezioni regolari
Firenze, 23 ottobre 2025 – Un piccolo grande miracolo. Dopo la notte della devastazione, l’Itis Meucci si è rialzato. “Siamo risorti dalle ceneri come l’araba fenice”, racconta con orgoglio una docente. E infatti, da stamani, gli studenti sono tornati in classe con orario completo. Un risultato tutt’altro che scontato. La scuola, dopo i gravissimi danni subiti tra il 20 e il 21 ottobre durante l’occupazione, è riuscita a riorganizzare le lezioni “utilizzando i soli spazi agibili all’interno del corpo principale e mantenendo le aule già disponibili presso il prefabbricato e la palazzina di Meccanica”, come si legge nella circolare pubblicata sul sito dell’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
?Firenze, raid vandalico all’Itis Meucci. La preside: «Una devastazione» - facebook.com Vai su Facebook
Banchi distrutti, laboratori allagati, pc spaccati: blitz vandalico all’Itis Meucci di Firenze durante l’occupazione degli studenti – Il video - X Vai su X
Firenze, vandali entrano nella notte al Meucci: «Ingenti danni» - La denuncia degli studenti che stavano occupando l'istituto. Secondo corrierefiorentino.corriere.it
Meucci devastato dai vandali. L’occupazione finisce in vergogna. Lezioni sospese e due denunce - Blitz notturno di esterni: allagamenti, rifiuti sparsi ovunque, piano terreno quasi interamente inagibile. Come scrive msn.com