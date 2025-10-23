Firenze, 23 ottobre 2025 – Un piccolo grande miracolo. Dopo la notte della devastazione, l’Itis Meucci si è rialzato. “Siamo risorti dalle ceneri come l’araba fenice”, racconta con orgoglio una docente. E infatti, da stamani, gli studenti sono tornati in classe con orario completo. Un risultato tutt’altro che scontato. La scuola, dopo i gravissimi danni subiti tra il 20 e il 21 ottobre durante l’occupazione, è riuscita a riorganizzare le lezioni “utilizzando i soli spazi agibili all’interno del corpo principale e mantenendo le aule già disponibili presso il prefabbricato e la palazzina di Meccanica”, come si legge nella circolare pubblicata sul sito dell’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il Meucci rinasce dopo la devastazione: “Risorti come l’araba fenice”. Si torna alle lezioni regolari