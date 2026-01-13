L' ex bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside-coraggio di Caivano

Una ex bidella, nota per aver affermato di spostarsi quotidianamente tra Napoli e Milano per il suo lavoro, è stata arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano. La vicenda, emersa nel 2023, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, portando all’arresto della donna. La notizia evidenzia l’importanza di affrontare con attenzione e rispetto i comportamenti legati alla tutela delle persone coinvolte.

Aveva fatto notizia, nel 2023, sostenendo di viaggiare ogni giorno da Napoli a Milano per recarsi al lavoro al liceo Boccioni, dove era impiegata come collaboratrice scolastica. Ora Giuseppina Giugliano risponde di stalking nei confronti della preside del Parco Verde di Caivano (Napoli), Eugenia.

