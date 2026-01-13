napoli ex bidella pendolare arrestata per stalking a preside caivano

Giuseppina Giugliano, ex collaboratrice scolastica di Napoli, è attualmente in tribunale con l’accusa di stalking nei confronti della dirigente Eugenia Carfora, a cui si era dedicata con insistenza. La vicenda, che ha attirato l’attenzione mediatica nel 2023, coinvolge una pendolare tra Napoli e Milano, nota per aver condiviso pubblicamente le difficoltà del suo percorso lavorativo. La sua storia ha anche ispirato la fiction Rai “La preside”.

Giuseppina Giugliano detta Giusy, la collaboratrice scolastica che era diventata un caso mediatico nel 2023 per aver raccontato in un articolo la sua scelta di fare la pendolare ogni giorno tra Napoli e Milano per recarsi a lavoro al liceo Boccioni nel capoluogo lombardo, è a processo per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente scolastica della scuola Morano di Caivano (Napoli) la cui storia ha ispirato la fiction Rai ‘ La preside ‘ con Luisa Ranieri. Per questa vicenda Giugliano è stata inoltre arrestata e detenuta per circa un mese e mezzo nel carcere di Secondigliano, a Napoli. I fatti al centro del processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

