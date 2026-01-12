Giusy l'ex bidella pendolare fra Napoli-Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora

Da fanpage.it 12 gen 2026

Giusy, ex bidella pendolare tra Napoli e Milano, è stata arrestata con l'accusa di stalking nei confronti della preside di Caivano, protagonista di una nota fiction Rai. Questa vicenda, che ha suscitato attenzione alcuni anni fa, mette in luce le complesse dinamiche tra le persone coinvolte e le sfide della vita quotidiana. Di seguito, un approfondimento sulla vicenda e sui suoi risvolti.

