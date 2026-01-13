L’ex bidella Giusy pendolare Napoli-Milano arrestata per stalking alla dirigente di Caivano simbolo della dispersione scolastica

Giusy, ex bidella e pendolare tra Napoli e Milano, è stata arrestata con l’accusa di stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell’istituto Morano a Caivano. La vicenda mette in luce le tensioni e le difficoltà legate alla dispersione scolastica, evidenziando il ruolo delle figure scolastiche e le problematiche sociali associate. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle relazioni all’interno delle scuole.

La vicenda di Giusy, collaboratrice scolastica, si intreccia con quella di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell'istituto Morano al Parco Verde di Caivano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

