Caivano ex bidella pendolare ai domiciliari per stalking nei confronti della preside
Giuseppina Giugliano, ex collaboratrice scolastica nota come la “bidella pendolare”, è attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento giudiziario per stalking nei confronti della dirigente scolastica Eugenia Carfora dell’istituto “Morano” di Caivano. La vicenda riguarda una relazione difficile tra le parti coinvolte e si inscrive nel contesto di un procedimento penale in corso.
Giuseppina Giugliano, ex collaboratrice scolastica diventata nota come la "bidella pendolare" tra Napoli e Milano, si trova attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito di un processo per stalking ai danni di Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell'istituto "Morano" di Caivano. La misura segue un iniziale arresto e un periodo di detenzione nel carcere napoletano di Secondigliano.
