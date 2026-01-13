L' Esercito a Pitti con una linea dedicata agli Alpini

L’Esercito Italiano torna a Pitti con una linea dedicata agli Alpini, rappresentando un importante momento di presenza e valorizzazione delle truppe alpine. L’iniziativa si inserisce nel contesto della storica partecipazione dell’Esercito alla manifestazione fiorentina, sottolineando l’attenzione verso le unità alpine e il loro ruolo nel patrimonio militare italiano.

Firenze, 13 gennaio 20205 – Sono le truppe alpine, il punto cardine della presenza dell’Esercito Italiano a Pitti. Il brand “Esercito Sportswear” presenta la nuova collezione che trae ispirazione dai colori e dall’atmosfera invernale. Con gli alpini il marchio ha condiviso lo sviluppo di una linea dedicata a vestire i militari impegnati nell’assistenza sulle piste durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Una partnership che rafforza l’anima sportiva della collezione e ne sottolinea i valori di funzionalità, resistenza e affidabilità. I capi presentano una forte impronta tecnica, evidente non solo nell’abbigliamento da sci ma estesa anche alle proposte più fashion. 🔗 Leggi su Lanazione.it

