Una giornata dedicata ai piloti di linea dai contratti alle prospettive di stipendio | all' aeroporto di Forlì un confronto con gli esperti

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uiltrasporti e Professione Volare, parte dell’Airways Aviation Group, organizzano un incontro dedicato ai professionisti del volo, il “Pilot’s Meeting Day”. L’appuntamenot si svolgerà martedì 16 dicembre, a partire dalle 10, nella Vip Lounge dell’aeroporto di Forlì.Durante la giornata, i piloti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Giornata Dedicata Piloti Linea