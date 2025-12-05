Una giornata dedicata ai piloti di linea dai contratti alle prospettive di stipendio | all' aeroporto di Forlì un confronto con gli esperti
Uiltrasporti e Professione Volare, parte dell’Airways Aviation Group, organizzano un incontro dedicato ai professionisti del volo, il “Pilot’s Meeting Day”. L’appuntamenot si svolgerà martedì 16 dicembre, a partire dalle 10, nella Vip Lounge dell’aeroporto di Forlì.Durante la giornata, i piloti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
