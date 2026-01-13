Le voci d’oro conquistano Roma | la Finalissima del Golden Voice League

Le voci d’oro si sfidano a Roma nella Finalissima del Golden Voice League, un evento musicale e multidisciplinare di grande rilievo. L’appuntamento è al Teatro Garbatella, in piazza Giovanni da Triora, venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30. Un’occasione per ascoltare talenti emergenti e apprezzare un concorso che valorizza la musica e le arti in un contesto di qualità.

Cosa: La Finalissima del prestigioso concorso canoro e multidisciplinare Golden Voice League.. Dove e Quando: Teatro Garbatella (Piazza Giovanni da Triora, 15), venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30.. Perché: Un evento spettacolare che celebra il talento vocale e artistico italiano con una giuria di esperti del settore musicale.. La Capitale si conferma ancora una volta il cuore pulsante della ricerca artistica e del talento emergente. Venerdì 23 gennaio 2026, i riflettori del Teatro Garbatella si accenderanno per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Finalissima del Golden Voice League. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Le voci d’oro conquistano Roma: la Finalissima del Golden Voice League Leggi anche: Rugby, Viadana e Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia Leggi anche: Ciclismo su pista: ai mondiali le rocket girls azzurre conquistano l'oro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Volley D/M: i cadetti del Vbc Mondovì conquistano i tre punti contro il Torino NextGen x.com Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Laura Pausini" con "La Solitudine" dal disco "Laura Pausini" (CGD) del 1993 E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, preparatevi a immergervi nel magico mondo musicale di una delle voci più iconiche d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.