rugby viadana e fiamme oro conquistano le semifinali di coppa italia

Il turno di barrage della Coppa Italia Maschile 2026 non ribalta i pronostici e promuove Rugby Viadana e Fiamme Oro Rugby alle semifinali di febbraio. Saranno loro a sfidare Petrarca Padova e Valorugby Emilia per un posto in finale, al termine di una giornata che ha premiato le squadre provenienti dal Girone 1, capaci di espugnare entrambi i campi delle formazioni del Girone 2. Colpo pesante soprattutto per il Viadana, che si prende la rivincita sui Rangers Vicenza a distanza di una sola settimana dal pesante 35-12 incassato in campionato. Sullo stesso terreno, però, i gialloneri cambiano volto e atteggiamento, imponendosi 27-20 al termine di una gara solida e pragmatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

