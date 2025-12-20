Rugby Viadana e Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia
Il turno di barrage della Coppa Italia Maschile 2026 non ribalta i pronostici e promuove Rugby Viadana e Fiamme Oro Rugby alle semifinali di febbraio. Saranno loro a sfidare Petrarca Padova e Valorugby Emilia per un posto in finale, al termine di una giornata che ha premiato le squadre provenienti dal Girone 1, capaci di espugnare entrambi i campi delle formazioni del Girone 2. Colpo pesante soprattutto per il Viadana, che si prende la rivincita sui Rangers Vicenza a distanza di una sola settimana dal pesante 35-12 incassato in campionato. Sullo stesso terreno, però, i gialloneri cambiano volto e atteggiamento, imponendosi 27-20 al termine di una gara solida e pragmatica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Coppa Italia maschile Serie A di rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970
Leggi anche: Rugby: coppa italia. Diavoli: ci sono da battere Viadana e... il freddo
Serie A Elite maschile, negli anticipi del VI turno successi di Valorugby e Rovigo; Serie A Elite: successo inatteso del Vicenza sul Viadana; Il Petrarca chiude il 2025 al comando, colpaccio Vicenza, battuto il Viadana. FemiCz al secondo posto; Dal tonfo di Viadana alla cavalcata di Petrarca: gli highlights della Serie A Elite.
Rugby, Viadana e Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia - Il turno di barrage della Coppa Italia Maschile 2026 non ribalta i pronostici e promuove Rugby Viadana e Fiamme Oro Rugby alle semifinali di febbraio. oasport.it
Rugby, Serie A Elite: il Valorugby vince il big match contro le Fiamme Oro. Rovigo espugna Colorno - Si sono disputati oggi i due anticipi della sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scesi Colorno e Rovigo da un lato, e ... oasport.it
Il Valorugby ospita le Fiamme Oro per restare agganciato al treno di testa - REGGIO EMILIA – Dimenticare Rovigo, la prima sconfitta in campionato, e il pesante dazio pagato in classifica che è costata la discesa dal primo al quarto posto. reggionline.com
RUGBY SERIE A ELITE - Chiusura d'anno con il botto per la Rangers Rugby Vicenza che, davanti al proprio pubblico, batte il Rugby Viadana 1970 per 32-15, con quattro mete nel secondo tempo e il bonus grazie ad una prestazione di altissimo livello da part - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.