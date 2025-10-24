AGI - Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini, scrivono un'altra pagina di storia per il ciclopista italiana laureandosi campionesse del mondo nell'inseguimento a squadre. Al 'Velodromo Penalolen' di Santiago del Cile, le azzurre hanno riportato all'Italia il titolo iridato a tre anni dalla prima storica vittoria di Parigi nel 2022. Soprannominate le 'rocket girls', le azzurre in finale hanno sconfitto la Germania al termine di una gara emozionante, vibrante. Al primo turno le azzurre - Chiara Consonni al posto di Martina Alzini - hanno superato facilmente l'Australia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciclismo su pista: ai mondiali le rocket girls azzurre conquistano l'oro