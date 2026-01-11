Iran la repressione è una carneficina Trump prepara l' intervento | le opzioni
La repressione in Iran continua a causare numerose vittime, mentre le proteste popolari si intensificano. In questo contesto, si fanno strada diverse opzioni sul tavolo internazionale, tra cui possibili interventi. È importante analizzare con attenzione la situazione per comprendere le implicazioni di eventuali misure e le risposte delle istituzioni globali.
Sono centinaia le vittime della repressione in Iran, dove la protesta contro il governo continua a dilagare per le strade del Paese. Con il blackout di internet e delle comunicazioni con l'estero che va avanti ormai da giovedì è difficile avere informazioni precise, ma i bilanci che filtrano dalle ong sono concordi nel parlare di centinaia di morti, sottolineando che il conteggio è destinato ad aggravarsi. Gli attivisti di Human Rights Activists News Agency (Hrana), gruppo con sede negli Usa i cui conteggi si sono rivelati accurati in precedenti round di proteste, riferiscono di almeno 538 morti, di cui 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
