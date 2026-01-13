Le novità fasciste sulla strage Borsellino | scontro per le indagini sospese

Nel 2026 si segnano 34 anni dall’eventuale occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, un documento di grande rilevanza per le indagini sulla sua strage. Le recenti novità sul tema hanno riacceso il dibattito pubblico e giudiziario, evidenziando ancora una volta le sospensioni e le incertezze nelle indagini. Un confronto che coinvolge diverse interpretazioni e richieste di chiarezza, nel rispetto della memoria e della verità.

**Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'** - "Riteniamo che vi siano molteplici e concreti indizi per affermare che la gestione del filone mafia e appalti presso la procura di Giammanco sia una delle concause della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

