Inchiesta sulla strage di Crans | autopsia per Galeppini e riesumazione per Tamburi Sospese le tumulazioni di Barosi e Costanzo

È stata avviata un'inchiesta ufficiale sulla strage di Crans, con l'autopsia disposta per Galeppini e la riesumazione per Tamburi. Le tumulazioni di Barosi e Costanzo sono state temporaneamente sospese. Questa indagine, partita a seguito dell'apertura dell'inchiesta romana, prevede esami sui corpi dei sei giovani deceduti durante i festeggiamenti di Capodanno.

Dopo l'apertura dell'inchiesta romana, saranno eseguiti gli esami sui corpi dei sei ragazzi morti nella strage di Capodanno. Anche i pm romani potrebbero indagare i coniugi Moretti . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

