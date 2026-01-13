Le novità fasciste sulla strage Borsellino | scontro sulle mancate indagini
Nel 2026 si ricorda il 34º anniversario dell’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, un documento che avrebbe potuto fare luce su aspetti ancora oscuri delle sue indagini. La vicenda riaccende il dibattito sulle mancate verifiche e sulle responsabilità dello Stato, alimentando tensioni e scontri tra chi chiede trasparenza e chi difende la riservatezza delle indagini. Una questione ancora aperta che coinvolge la memoria e la ricerca di verità.
Con il 2026 è cominciato il 34esimo anno di occultamento dell'agenda rossa - da parte di uno o più funzionari dello Stato, in servizio o in congedo - sulla quale il magistrato Paolo Borsellino scriveva i suoi appunti più riservati. Da allora, domenica 19 luglio 1992, giorno della strage di via. 🔗 Leggi su Today.it
**Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'** - "Riteniamo che vi siano molteplici e concreti indizi per affermare che la gestione del filone mafia e appalti presso la procura di Giammanco sia una delle concause della ... lagazzettadelmezzogiorno.it
