Le novità fasciste sulla strage Borsellino | scontro sulle mancate indagini

Nel 2026 si ricorda il 34º anniversario dell’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, un documento che avrebbe potuto fare luce su aspetti ancora oscuri delle sue indagini. La vicenda riaccende il dibattito sulle mancate verifiche e sulle responsabilità dello Stato, alimentando tensioni e scontri tra chi chiede trasparenza e chi difende la riservatezza delle indagini. Una questione ancora aperta che coinvolge la memoria e la ricerca di verità.

**Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'** - "Riteniamo che vi siano molteplici e concreti indizi per affermare che la gestione del filone mafia e appalti presso la procura di Giammanco sia una delle concause della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Disponibile da domani in tutte le librerie, di Lia Levi e Simone Calderoni, edito da Il Battello a Vapore Loredana è ancora una bambina quando, nel 1938, le leggi razziali fasciste la rendono una cittadina diversa e pers - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.