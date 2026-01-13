Le note del mare a Opera con Riccardo Muti la musica che cambia le vite

Le note del mare a Opera, con Riccardo Muti, offrono un momento di musica e riflessione nel carcere milanese. Sul podio, il maestro guida un concerto che unisce strumenti e speranza, creando un’occasione di condivisione e rinnovamento. Un evento che dimostra come la musica possa contribuire a cambiare vite e favorire il dialogo tra le persone, anche in contesti di difficoltà.

Una serata di musica, umanità e speranza nel carcere milanese Opera. Riccardo Muti sul podio per un concerto con gli strumenti del mare. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000.

Le note del Mare a Opera, la musica che cambia le vite - Sabato il concerto in carcere diretto da Riccardo Muti con gli strumenti realizzati con i "legni" di Lampedusa: tragedie che, insieme, diventano luce ... msn.com

Fine speranza mai, Riccardo Muti e l’orchestra Cherubini suonano liberi nel carcere di Opera - Con gli strumenti costruiti dai carcerati utilizzando il legno dei barconi dei migranti. ilrestodelcarlino.it

