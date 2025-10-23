Vite in Musica | quattro biopic per raccontare il mondo attraverso le note

Da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Don Shirley a Priscilla Presley: quattro vite straordinarie, quattro storie che intrecciano musica, cinema e vita. Torna per la settima edizione “Vite in Musica” rassegna del Teatro Palladium – spazio dell’Università Roma Tre nel cuore della Garbatella – che dal 29 ottobre al 19 novembre propone un viaggio tra biopic, talk e proiezioni dedicati ai protagonisti che hanno trasformato la musica in una forma di ribellione e di racconto del mondo. Vite in musica, la rassegna al Teatro Palladium. Un percorso tra folk e controcultura, lotte razziali e libertà individuale, dove le note diventano specchio dei tempi e voce delle trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Funweek.it