Le condizioni di Leao verso Como-Milan può restare fuori | Allegri vuole evitare un rischio enorme
Rafael Leao potrebbe essere escluso dalla formazione titolare nel prossimo recupero tra Como e Milan, a causa di alcune condizioni fisiche non ottimali. L'allenatore Allegri preferisce adottare un approccio prudente per evitare rischi più gravi. La decisione sarà presa in base alle valutazioni sull'affaticamento dell'attaccante, con l'obiettivo di preservarne la forma per le prossime sfide stagionali.
Rafael Leao potrebbe partire ancora dalla panchina nel recupero tra Como e Milan. L'attaccante rossonero non è al meglio. Allegri vuole evitare un rischio enorme ma scioglierà ogni dubbio nelle ore precedenti alla partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan verso Como: Leao a rischio, ma vuole esserci”
Leggi anche: Milan-Pisa, Leao e Giménez in attacco per Allegri: i due in coppia per restare in vetta
Le condizioni di Leao verso Como-Milan, può restare fuori: Allegri vuole evitare un rischio enorme; Allegri cambia il Milan: Fullkrug dal 1'. Modric riposa, guida Jashari. Rabiot recupera, ci sarà; Perché Leao, Modric, Tomori, Rabiot, Fofana e Bartesaghi non giocano Fiorentina-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica?; Milan, Allegri ha capito perché Leao può giocare solo come 9 poi zittisce lo studio e dà i numeri.
Le condizioni di Leao verso Como-Milan, può restare fuori: Allegri vuole evitare un rischio enorme - Allegri vuole evitare un rischio enorme ma scioglierà ogni dubbio nelle ore ... fanpage.it
Leao spinge per esserci dal 1' a Como, ma il Milan è cauto: Rafa non è al meglio - Tra Genoa e Fiorentina, considerando però anche qualche partita precedente, quante volte Rafael Leao ha optato per il fraseggio con i compagni piuttosto che involarsi verso la porta ... milannews.it
Verso Cagliari Milan, manca sempre meno al match casalingo! Novità in merito a Leão: le ultime - Sul fronte rossonero vi sono delle news in relazione a Leão Prosegue l’avvicinamento a Cagliari- cagliarinews24.com
Ricordi di Parigi – Edmondo De Amicis | Audiolibro completo | Viaggio nell’anima della Ville Lumière
ESCLUSIVA MV @86_longo: "Curiosità per Leao-Pulisic. Le condizioni per l'arrivo del difensore" x.com
L’attacco per milan Genoa Leao (Pulisic fullkrug) loftus domani si valutano le sue condizioni che nn preoccupano, nkunku verso un’altra partita indisponibile! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.