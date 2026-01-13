Le condizioni di Leao verso Como-Milan può restare fuori | Allegri vuole evitare un rischio enorme

Rafael Leao potrebbe essere escluso dalla formazione titolare nel prossimo recupero tra Como e Milan, a causa di alcune condizioni fisiche non ottimali. L'allenatore Allegri preferisce adottare un approccio prudente per evitare rischi più gravi. La decisione sarà presa in base alle valutazioni sull'affaticamento dell'attaccante, con l'obiettivo di preservarne la forma per le prossime sfide stagionali.

Rafael Leao potrebbe partire ancora dalla panchina nel recupero tra Como e Milan. L'attaccante rossonero non è al meglio. Allegri vuole evitare un rischio enorme ma scioglierà ogni dubbio nelle ore precedenti alla partita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

