Milan-Pisa Leao e Giménez in attacco per Allegri | i due in coppia per restare in vetta

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, schiererà l'artiglieria pesante in Milan-Pisa di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro': Rafael Leao con Santiago Giménez così come avvenuto nel secondo tempo dell'ultimo match contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa leao e gim233nez in attacco per allegri i due in coppia per restare in vetta

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Leao e Giménez in attacco per Allegri: i due in coppia per restare in vetta

Scopri altri approfondimenti

milan pisa leao gim233nezMilan, la coppia è giusta: con Leao e Gimenez per restare in vetta - Il Milan “riparte” da Santiago Gimenez e Rafa Leao ovvero dalla coppia di attaccanti che nella ripresa ha dato la svolta alla gara di domenica contro la Fiorentina. Riporta gazzetta.it

milan pisa leao gim233nezGazzetta: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "La coppia è giusta. Secondo milannews.it

milan pisa leao gim233nezMilan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera - Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera. Secondo milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Leao Gim233nez