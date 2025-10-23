Milan-Pisa Leao e Giménez in attacco per Allegri | i due in coppia per restare in vetta

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, schiererà l'artiglieria pesante in Milan-Pisa di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro': Rafael Leao con Santiago Giménez così come avvenuto nel secondo tempo dell'ultimo match contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Leao e Giménez in attacco per Allegri: i due in coppia per restare in vetta

Scopri altri approfondimenti

Milan-Pisa, probabili formazioni. Ballottaggio in difesa: Tomori o De Winter? In attacco... #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Venerdì 24 ottobre, ore 20.45 – Milan vs Pisa in diretta su maxischermo! Da questa volta la partita la vediamo al COPERTO, grazie alla nuova tecnostruttura predisposta nel giardino della Nunziatina! La trasferta purtroppo sarà vietata, ma l’invito è rivolto a tu - facebook.com Vai su Facebook

Milan, la coppia è giusta: con Leao e Gimenez per restare in vetta - Il Milan “riparte” da Santiago Gimenez e Rafa Leao ovvero dalla coppia di attaccanti che nella ripresa ha dato la svolta alla gara di domenica contro la Fiorentina. Riporta gazzetta.it

Gazzetta: "La coppia è giusta. Il Milan all'attacco con Leao e Gimenez per restare in vetta" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "La coppia è giusta. Secondo milannews.it

Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera - Milan Pisa, nuovo grave infortunio per la squadra allenata da Gilardino: confermata l’assenza venerdì sera. Secondo milannews24.com