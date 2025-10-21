I senatori accademici in una stanza di palazzo del Maino dove si teneva una seduta programmata e i manifestanti giù, in piazza Leonardo da Vinci. Ancora una volta gli studenti sono scesi in piazza per chiedere di interrompere i rapporti con aziende israeliane. I più stoici lo hanno fatto sfidando la pioggia in concomitanza con una seduta del Senato accademico in cui all’ultimo punto era inserita la mozione di indirizzo sul genocidio in Palestina. "Da più di un anno e mezzo chiediamo una presa di posizione – ha detto Andrea Frigerio del Coordinamento per il diritto allo studio - Udu – e abbiamo ottenuto solo un atto con il quale ci si lava la coscienza, senza prendere misure concrete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli studenti in piazza: "L'Ateneo tronchi i rapporti con le aziende israeliane"