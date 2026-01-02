Cinesi magrebini latinos Quali sono le bande straniere che fanno affari criminali a Roma
A Roma, diverse comunità di origine straniera sono presenti da tempo, alcune delle quali sono coinvolte in attività criminali. Tra queste, gruppi provenienti da Albania, Cina, Sud America, Nord Africa e Europa dell’Est sono stati segnalati in relazione a specifici fenomeni illeciti. È importante distinguere tra le varie realtà e comprendere che la presenza di queste comunità non implica automaticamente attività criminali, ma rappresenta un aspetto della complessa realtà della città.
A Roma c'è spazio per tutti. E con tutti intendiamo realmente tutte le nazionalità. Da anni, gruppi criminali provenienti dall'Albania, dalla Cina, dal Sud America, dal Nord Africa, dall'Est Europa e da molti altri Paesi hanno messo radici nella Capitale. Figure che, partite dalle loro terre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
