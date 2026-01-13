La Cgil esprime vicinanza ai familiari dell’operaio di 40 anni deceduto in un incidente sul lavoro, avvenuto durante le operazioni di spostamento con un muletto. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause e eventuali responsabilità. La sicurezza sul lavoro resta una priorità, affinché episodi come questo possano essere prevenuti e gestiti con la massima attenzione.

Un uomo di 40 anni è rimasto tragicamente schiacciato da un trasformatore durante le operazioni di spostamento effettuate con un muletto. Questo evento segna la prima vittima, di cui si ha notizia, nel contesto di un lavoro che si svolge nel Lazio, evidenziando una strage quotidiana che purtroppo non si arresta. La notizia è stata comunicata in una nota ufficiale dalla Cgil di Roma e del Lazio, insieme alla Cgil Roma sud Pomezia Castelli. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno ai familiari della vittima”, si legge nel comunicato, “e chiediamo con fermezza che le indagini chiariscano in modo esaustivo cosa sia realmente accaduto, nonché le responsabilità, anche in relazione ad altri gravi infortuni che si sono verificati con modalità analoghe nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lavoro: Cgil, solidarieta’ a familiari operaio 40enne deceduto, indagini chiariscano responsabilita’

Leggi anche: Roma: incidente sul lavoro a Colleferro, operaio 40enne muore schiacciato da trasformatore

Leggi anche: Terribile incidente sul lavoro, operaio 40enne muore schiacciato da un peso di 50 quintali

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dl Sicurezza, Cgil: “Non incide sul modello d’impresa responsabile delle stragi, basato su precarietà e subappalti a cascata” - È netto il giudizio della Cgil sul nuovo decreto per la sicurezza nei luoghi di lavoro approvato martedì dal Consiglio dei ministri. ilfattoquotidiano.it

“Il collega di mio marito singhiozzava e mi disse: è stato solo un attimo”. I morti sul lavoro raccontati dai familiari: “È ora di chiamarli omicidi” - Durante l’iniziativa “La Repubblica delle vittime del dovere”, la giornata promossa da Fillea Cgil per ricordare le persone morte sul lavoro, non potevano mancare i familiari delle vittime, coloro che ... ilfattoquotidiano.it

Cgil e coordinamento Donne, cartello rosso in luoghi lavoro - Un cartello rosso con la scritta 'Qui si lavora per una società che rispetta e non uccide le donne' è comparso in numerosi luoghi di lavoro della città, come negozi, scuole, ospedali, università, ... ansa.it

Molto dura la Filcams Cgil: “Ci sono morti sul lavoro che sono la tragica conseguenza della morte dei diritti di lavoratrici e lavoratori. È la precarietà che fa da sfondo alla drammatica vicenda”. - facebook.com facebook

Mentre la CGIL si occupa di Maduro e dell’opposizione permanente al Governo #Meloni, noi ci occupiamo di lavoro. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La verità è che loro sono il sindacato del PD, noi siamo il sindacato degli italiani. x.com