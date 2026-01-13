Terribile incidente sul lavoro operaio 40enne muore schiacciato da un peso di 50 quintali

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, provocando la morte di un uomo di 40 anni. L’operaio è stato schiacciato da un carico di circa 50 quintali mentre operava con un muletto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Tragedia a Colleferro, dove un operaio di 40 anni è morto schiacciato dal peso di 50 quintali mentre era sul muletto: sul posto i vigili del fuoco.

Ex ILVA, tragedia sul lavoro: gli operai raccontano dolore e paura - Dopo la morte dell' operaio Claudio Salamida negli stabilimenti siderurgici i colleghi esprimono shock, rabbia e preoccupazione per la sicurezza. trmtv.it

Messina, cade da quattro metri mentre lavora: morto 69enne di Avellino - Un terribile incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, a Valdina, nel Messinese: un operaio di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita dopo essere cadut ... corriereirpinia.it

