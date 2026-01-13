Roma | incidente sul lavoro a Colleferro operaio 40enne muore schiacciato da trasformatore
Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, causando la morte di un operaio di 40 anni. L'uomo è stato schiacciato da un trasformatore durante le attività lavorative nella zona di Piombinara. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un operaio di 40 anni ha tragicamente perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio nella località di Piombinara, nel Comune di Colleferro, situato in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14, quando, per motivi che sono attualmente oggetto di indagine, il 40enne è stato schiacciato da un trasformatore dal peso di 50 quintali mentre stava effettuando operazioni di spostamento utilizzando un muletto. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno portato con sé un’autogru per gestire la situazione, insieme al personale sanitario, che ha purtroppo constatato il decesso dell’operaio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
