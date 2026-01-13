Lauro nuova ordinanza per la sicurezza nei locali pubblici | vietate fiamme libere e pirotecnici

Il sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione, ha emanato una nuova ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e materiali pirotecnici all’interno dei locali pubblici del Comune. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali incidenti, mantenendo un ambiente più protetto per cittadini e visitatori. La normativa sarà efficace immediatamente e sarà soggetta a controlli da parte delle autorità competenti.

Il sindaco di Lauro, Rossano Sergio Boglione, ha emanato un'ordinanza che vieta l'impiego di fiamme libere e materiali pirotecnici nei locali pubblici del Comune del Vallo di Lauro.La misura è stata adottata nelle ultime ore ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 2672000, che consente al primo.

