Firmata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici
È stata firmata un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Questa misura, adottata in seguito all’incidente di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, mira a garantire maggiore sicurezza all’interno di esercizi commerciali e locali pubblici. La normativa si inserisce in un quadro di regolamentazioni più rigorose per prevenire rischi e incidenti legati all’uso di fuochi e fiamme libere.
LECCE – I recenti e drammatici fatti legati all’incendio nel locale di Crans-Montana per i festeggiamenti del Capodanno pongono un’ulteriore stretta sui divieti già in vigore dell’utilizzo di fiamme libere e fuochi all'interno di locali commerciali ed esercizi pubblici.In tale direzione, a Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali
Leggi anche: Anagni, emesso divieto di accesso ai locali pubblici per un 43enne preso a spacciare
Firmata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici - Montana la sindaca Adriana Poli Bortone ha disposto il provvedimento per reiterare i divieti in città. lecceprima.it
#Terni Half Marathon, si va verso i 600 #iscritti. Firmata l’ #ordinanza: i #divieti di #sosta e #circolazione x.com
Ordinanza firmata dal sindaco Enrico Franza #ArianoIrpino - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.