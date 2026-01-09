Firmata l’ordinanza per il divieto di utilizzo di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici

È stata firmata un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Questa misura, adottata in seguito all’incidente di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, mira a garantire maggiore sicurezza all’interno di esercizi commerciali e locali pubblici. La normativa si inserisce in un quadro di regolamentazioni più rigorose per prevenire rischi e incidenti legati all’uso di fuochi e fiamme libere.

