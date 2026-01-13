Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti | tutte le novità della 76ª edizione

Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, in occasione della 76ª edizione del festival. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un momento di continuità e innovazione per l’evento, che si svolgerà su cinque serate. La presenza di Pausini, tra le più premiate interpreti italiane, rinnova l’appuntamento musicale più importante del paese, offrendo un palcoscenico di grande rilevanza culturale e musicale.

Laura Pausini, l’artista italiana più premiata e riconosciuta a livello internazionale, affiancherà Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026. La kermesse andrà in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio, segnando un’edizione che si preannuncia carica di significati simbolici ed emotivi. Per Pausini si tratta di un ritorno sul palco del Teatro Ariston che ha il sapore della consacrazione definitiva. Dopo le prime, indimenticabili partecipazioni da concorrente nel 1993 e nel 1994, e dopo sei apparizioni da superospite tra il 2001 e il 2022, l’artista romagnola vestirà per la prima volta i panni di co-conduttrice principale del Festival. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

