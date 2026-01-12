Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti | Sono orgogliosa è il palcoscenico più importante
Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, come annunciato da quest’ultimo al Tg1. La cantante italiana, riconosciuta a livello internazionale, si prepara a condividere il palco dell’Ariston durante le cinque serate del festival. Questa collaborazione rappresenta un momento importante per la musica italiana, unendo due figure di rilievo nel panorama artistico nazionale.
Laura Pausini affiancherà Carlo Conti sul palco dell'Ariston nelle 5 serate del festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti lunedì sera al Tg1. La cantante di Solarolo tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le memorabili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
