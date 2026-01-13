Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | l’annuncio ufficiale di Carlo Conti

Laura Pausini sarà co-conduttrice di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti nelle cinque serate del festival. La conferma ufficiale è stata data dal TG1, annunciando la presenza della cantante italiana sul palco dell’Ariston per l’intera durata dell’evento. La partecipazione di Pausini rappresenta un momento importante per il festival, arricchendo il tradizionale appuntamento con la sua presenza e professionalità.

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti in tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, tra musica, emozioni e grandi ritorni all'Ariston L'annuncio al TG1: Pausini sul palco per cinque serate È arrivata la conferma ufficiale: Laura Pausini sarà co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026.

Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo con Carlo Conti per le cinque serate: «Il mio destino, il mio sorriso, la mia tentazione» - conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio). msn.com

Laura Pausini a Sanremo 2026: dall’esordio con “La Solitudine” a co-conduttrice con Carlo Conti: “È il mio destino” - Così, Laura Pausini ha raccontato il suo ritorno. tg.la7.it

