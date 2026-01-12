Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 con Carlo Conti | l' annuncio ufficiale al TG1

Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti nelle cinque serate della manifestazione. L’annuncio, confermato durante il TG1, ha confermato le voci circolate nelle ultime settimane. La kermesse si terrà dal 24 al 28 febbraio, trasmessa in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2. La collaborazione tra i due artisti rappresenta un momento importante per l’edizione di quest’anno.

Dopo l'annuncio di Max Pezzali, Carlo Conti ha utilizzato ancora una volta il contenitore del TG1 per confermare che Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026 per tutte le cinque serate Un annuncio che ha sorpreso in realtà pochissimi: Laura Pausini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti, per tutte le 5 serate della kermesse, in onda in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio. L'artista romagnola tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in una veste che non la vede concorrente - dopo le partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994 - nè superospite - sei volte tra il 2001 e il 2022. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

