latitante preso a tirana per spaccio

Un uomo condannato per spaccio, latitante da otto mesi, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia albanese a Tirana. La sua scomparsa aveva creato attenzione nelle indagini, fino alla recente cattura nella capitale albanese.

Era latitante da otto mesi. Condannato per spaccio, era scomparso. Lo ha rintracciato la polizia albanese a Tirana e arrestato. L’uomo, 39 anni, era destinatario di arresto emesso dalla Procura generale di Perugia (nella foto il procuratore generale Sergio Sottani) e diffuso attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia perché risultato coinvolto, insieme al fratello, in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che interessava numerosi acquirenti – almeno sedici – tutti di nazionalità italiana. Le indagini hanno ricostruito che lo smercio, tra il 2011 e il 2013, avveniva nel comune di Bastia Umbra: le dosi, di circa un grammo ciascuna, venivano vendute al prezzo di 80 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

