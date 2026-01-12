Umbria latitante arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti

Un uomo di 39 anni di origini albanesi, ricercato dal maggio 2026, è stato arrestato a Tirana. La sua latitanza era legata a un procedimento penale per spaccio di stupefacenti emesso dalla Procura Generale di Perugia. L’arresto rappresenta un risultato importante nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità internazionale.

Latitante arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti. L'uomo, 39enne di origini albanesi, era destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Procura Generale di Perugia ed era ricercato da maggio 2026 in ambito internazionale.Come si legge dalla nota diffusa dal procuratore Sottani "il.

