Latitante arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti

Un uomo di 39 anni, di origini albanesi, è stato arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti. Ricercato dal maggio 2026 su mandato internazionale emesso dalla Procura di Perugia, l’individuo era latitante da diversi mesi. L’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico illecito di droga, evidenziando la collaborazione tra le autorità italiane e albanesi.

. L'uomo, 39enne di origini albanesi, era destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Procura Generale di Perugia ed era ricercato da maggio 2026 in ambito internazionale. Come si legge dalla nota diffusa dal procuratore Sottani "il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Spaccio al parco, arrestato pusher albanese: espulso in giornata con un volo per Tirana Leggi anche: Salerno, detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un uomo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Operazione antidroga tra Bari e Tirana, estradato in Italia latitante albanese arrestato a Durazzo - È giunto nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino a Roma ed è stato immediatamente consegnato alle autorità italiane un cittadino albanese, arrestato a Durazzo (Albania) il 21 maggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Latitante arrestato a Brescia: aveva estorto denaro ad un 19enne - Il 23enne bresciano, nell'agosto del 2024 era stato posto ai domiciliari in una comunità da cui era scappato dopo 4 giorni. quibrescia.it

Spaccio al parco, arrestato pusher albanese: espulso in giornata con un volo per Tirana - Pesaro, 11 novembre 2025 – Un via vai sospetto, in una stradina chiusa vicino al parco Scarpellini, zona sud di Pesaro. ilrestodelcarlino.it

Un latitante scovato e arrestato nel Salento: eseguito il mandato di cattura - facebook.com facebook

Blitz dei carabinieri nel Salento, arrestato un latitante ricercato a livello europeo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.