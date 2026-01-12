Latitante arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti

Un uomo di 39 anni, di origini albanesi, è stato arrestato a Tirana per spaccio di stupefacenti. Ricercato dal maggio 2026 su mandato internazionale emesso dalla Procura di Perugia, l’individuo era latitante da diversi mesi. L’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico illecito di droga, evidenziando la collaborazione tra le autorità italiane e albanesi.

. L'uomo, 39enne di origini albanesi, era destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Procura Generale di Perugia ed era ricercato da maggio 2026 in ambito internazionale. Come si legge dalla nota diffusa dal procuratore Sottani "il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

