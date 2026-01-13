L’Asst Papa Giovanni XXIII sale di livello e supera l’esame di maturità digitale

L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ottenuto il livello 4 nella certificazione HIMSS EMRAM, attestando il progresso nella digitalizzazione ospedaliera. Grazie ai finanziamenti del PNRR, sono stati implementati miglioramenti come l’evoluzione della cartella clinica elettronica, software avanzati per il Pronto Soccorso e un rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e di rete. Questi interventi rappresentano un passo importante verso una gestione più efficiente e innovativa delle cure.

Bergamo. L’evoluzione della cartella clinica elettronica, l’introduzione di software avanzati per il Pronto Soccorso e il rinnovo dell’infrastruttura tecnologica e di rete sono tra gli interventi realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che hanno consentito all’Asst Papa Giovanni XXIII di raggiungere il livello 4 della certificazione HIMSS EMRAM, il modello internazionale che valuta la maturità digitale degli ospedali su una scala da 0 a 7. Il passaggio dal precedente livello 2 certificato nel 2022 all’attuale livello 4, attesta l’adozione di sistemi clinico-assistenziali maggiormente integrati: prescrizioni, esami e terapie gestiti elettronicamente ( CPOE ), tracciabilità delle somministrazioni, cartelle cliniche digitali condivise tra reparti e una significativa riduzione dell’utilizzo della documentazione cartacea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Pnrr, l’Asst Papa Giovanni supera l’esame di maturità digitale Leggi anche: Presentata a Roma la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e «La casa di Leo» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Presentata a Roma la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e La casa di Leo. Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, respinta richiesta danni da 121 milioni alla curia di Cosenza - Esclusa ogni responsabilità per la gestione imprenditoriale della casa di cura. msn.com

