Presentata a Roma la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e La casa di Leo

Da ecodibergamo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stata presentata la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e «La casa di Leo». La conferenza ha visto la partecipazione del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato l’importanza di offrire risposte concrete e efficaci alle famiglie di bambini con patologie complesse e degenerative. Un’iniziativa volta a rafforzare il supporto e l’assistenza dedicata a queste famiglie.

LA CONFERENZA. Ha partecipato anche il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli: «Un esempio, risposte concrete ed efficaci per le famiglie dei bambini con patologie complesse e degenerative». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

