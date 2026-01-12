Presentata a Roma la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e La casa di Leo
A Roma è stata presentata la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e «La casa di Leo». La conferenza ha visto la partecipazione del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato l’importanza di offrire risposte concrete e efficaci alle famiglie di bambini con patologie complesse e degenerative. Un’iniziativa volta a rafforzare il supporto e l’assistenza dedicata a queste famiglie.
LA CONFERENZA. Ha partecipato anche il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli: «Un esempio, risposte concrete ed efficaci per le famiglie dei bambini con patologie complesse e degenerative». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Presentata alla Camera la collaborazione tra Casa di Leo e Asst Papa Giovanni: “Modello da replicare”
Leggi anche: Roberta Marchesi è il nuovo direttore delle Cure palliative, terapia del dolore e hospice dell’Asst Papa Giovanni XXIII
Roma, presentata la prima offerta ufficiale al Tottenham per Dragusin: tutti i dettagli - facebook.com facebook
Nuovo stadio, la #Roma tra centenario e Europei Presentata la fattibilità tecnico-economica. Un progetto da 1,2 miliardi di euro verso la conferenza @deangelisrr #ASRoma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.