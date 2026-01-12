Presentata a Roma la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e La casa di Leo

A Roma è stata presentata la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e «La casa di Leo». La conferenza ha visto la partecipazione del ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato l’importanza di offrire risposte concrete e efficaci alle famiglie di bambini con patologie complesse e degenerative. Un’iniziativa volta a rafforzare il supporto e l’assistenza dedicata a queste famiglie.

