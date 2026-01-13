L' Arena Santa Giulia potrebbe essere intitolata a Giorgio Zampori recordman di ori alle Olimpiadi

L'Arena Santa Giulia potrebbe essere intitolata a Giorgio Zampori, atleta milanese e recordman di medaglie d’oro alle Olimpiadi, con un totale di quattro. Questa proposta mira a riconoscere il suo contributo allo sport italiano e a celebrare il suo legame con Milano. La scelta di dedicare uno spazio pubblico a Zampori rappresenta un gesto di valorizzazione della storia olimpica e dello sport locale.

Intitolare un luogo di Milano (possibilmente l'Arena Santa Giulia o gli spazi per l'hockey a Rho-Fiera, oppure una via o un giardino) a Giorgio Zampori, il milanese che, finora, ha vinto il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche nella storia (ben quattro). Lo chiede un ordine del giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

