Cento giorni al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e c’è molto che non va. Se da giorni Fondazione Milano-Cortina, Mit, Comune di Milano e le regioni Lombardia e Veneto fanno di tutto per accendere un entusiasmo mai veramente decollato, la realtà è assai preoccupante. Sia dal punto di vista delle opere che non verranno mai finite entro la data di inizio dei Giochi, 6 febbraio 2026 – a partire da quelle infrastrutturali, la cosiddetta “Legacy” (eredità), che vedranno la luce non prima della prossima decade, forse – sia dal punto di vista degli extra-costi che gravano sulle casse pubbliche (nonostante siano state vendute per Olimpiadi a costo zero). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Olimpiadi, dall'Arena di Santa Giulia alle grandi infrastrutture: ecco perché tra ritardi e extracosti i Giochi invernali rischiano di essere un salasso