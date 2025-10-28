Olimpiadi dall’Arena di Santa Giulia alle grandi infrastrutture | ecco perché tra ritardi e extracosti i Giochi invernali rischiano di essere un salasso
Cento giorni al via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e c’è molto che non va. Se da giorni Fondazione Milano-Cortina, Mit, Comune di Milano e le regioni Lombardia e Veneto fanno di tutto per accendere un entusiasmo mai veramente decollato, la realtà è assai preoccupante. Sia dal punto di vista delle opere che non verranno mai finite entro la data di inizio dei Giochi, 6 febbraio 2026 – a partire da quelle infrastrutturali, la cosiddetta “Legacy” (eredità), che vedranno la luce non prima della prossima decade, forse – sia dal punto di vista degli extra-costi che gravano sulle casse pubbliche (nonostante siano state vendute per Olimpiadi a costo zero). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
Quanto misura l'area Bianca? (Quesito presentato dall'amministratore su un sito circa 30 anni fa, adesso è stato riprodotto dalle olimpiadi di matematica svedesi) - facebook.com Vai su Facebook
? Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costeranno 5,5 milioni di franchi al Canton Grigioni, in parte coperti dall'Italia. https://buff.ly/zij08Dj #MilanoCortina2026 #Grigioni #Olimpiadi #Svizzera #Livigno - X Vai su X
Negozi sfitti, cantieri, bonifiche: dopo 20 anni la riqualificazione da 3,5 mld di Santa Giulia non è ancora finita - A breve dovrebbe partire il cantiere della nuova sede del Conservatorio, ma la rigenerazione del quartiere accanto a Rogoredo non è ancora finita. Si legge su milanotoday.it