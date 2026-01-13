L' annuncio del ministro | In arrivo 3.500 nuovi poliziotti

Il ministro ha annunciato l’arrivo di 3.500 nuovi agenti di polizia, che entreranno in servizio nei prossimi giorni di gennaio. Con questa assunzione, il totale del personale di polizia salirà a 42.000 unità. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine sul territorio.

Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall'inizio del mandato di questo Governo, a dimostrazione del forte, costante e crescente impegno per garantire sempre. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

