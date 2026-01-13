L' annuncio del ministro | In arrivo 3.500 nuovi poliziotti
Il ministro ha annunciato l’arrivo di 3.500 nuovi agenti di polizia, che entreranno in servizio nei prossimi giorni di gennaio. Con questa assunzione, il totale del personale di polizia salirà a 42.000 unità. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e migliorare l’efficienza delle forze dell’ordine sul territorio.
