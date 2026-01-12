Ufficiale | In arrivo a Padova 54 nuovi poliziotti
Il 12 gennaio, il sottosegretario Andrea Ostellari e il collega Nicola Molteni hanno annunciato l’arrivo di 54 nuovi agenti di polizia a Padova, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza cittadina. Questa misura fa parte delle iniziative del Governo per garantire un presidio più efficace sul territorio e tutelare la collettività. L’arrivo dei nuovi poliziotti rappresenta un passo importante per il potenziamento delle forze dell’ordine nella città.
In arrivo a Padova nuovi poliziotti a tutela della sicurezza della collettività. A riferirlo sono stati il 12 gennaio il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari con il collega leghista Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno. Una notizia importante per la città dove ogni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Rivoluzione al cimitero, mille nuovi loculi in costruzione: completati e assegnati anche i primi 54
Leggi anche: Diego Lopez Genoa, è ufficiale l’arrivo del dirigente in rossoblu: il ruolo che coprirà e il comunicato ufficiale del club ligure
Ufficiale - Real Casei: arriva lo squalo. Il nome.
Ufficiale: «In arrivo a Padova 54 nuovi poliziotti» - Lo hanno annunciato il 12 gennaio il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e il collega leghista Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno. padovaoggi.it
ECCO IL NUOVO CARCERE MINORILE, OSTELLARI: «CONIUGA PENA CON RIEDUCAZIONE» | 08/01/2026
#Paratici, l'arrivo alla Fiorentina ufficiale da febbraio: c'è un motivo x.com
https://www.toscanagol.it/2026/01/12/serie-d-ufficiale-l-arrivo-di-un-figlio-d-arte-036785/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.