Roma lancia sassi contro i passanti | 43enne nigeriano bloccato e avviato all’espulsione

ROMA – Attimi di paura ieri pomeriggio in via Tripolitania, nel quartiere Trieste-Salario, dove un uomo ha improvvisamente iniziato a scagliare pietre contro i passanti, ferendo un cittadino alla tempia. Gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di pattugliamento nella zona, sono intervenuti immediatamente dopo aver visto alcune persone chiedere aiuto. Il 43enne, di nazionalità nigeriana e privo di documenti, è stato bloccato dagli agenti, che hanno anche prestato i primi soccorsi al ferito, poi trasportato dal 118 in ospedale per le cure del caso. Una volta accompagnato presso gli uffici per l’identificazione, sono emersi a carico dell’uomo numerosi precedenti penali e un decreto di espulsione già emesso in passato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

