Roma nigeriano già espulso lancia sassi ai passanti | un ferito

Imolaoggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle verifiche è emerso che l'uomo aveva alle spalle diversi precedenti, oltre a un decreto di espulsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma nigeriano gi224 espulso lancia sassi ai passanti un ferito

© Imolaoggi.it - Roma, nigeriano già espulso lancia sassi ai passanti: un ferito

Altre letture consigliate

Roma, nigeriano tenta di danneggiare la Chiesa del Gesù/ Prova a gettare a terra le statue: denunciato - Paura a Roma dove un 39enne nigeriano è entrato nella Chiesa del Gesù provando a gettare a terra le statue: ecco cosa è accaduto, i dettagli Episodio choc avvenuto in quel di Roma, precisamente nella ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Nigeriano Gi224 Espulso