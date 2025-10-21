Fuorigioco | la Legge Wenger nuova regola già attiva ai Mondiali del 2026?

2025-10-22 15:05:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Patrick Tchanhoun 22 ott 2025, 17:05 Ultimi aggiornamenti: 22 ott 2025, 17:05 La famosa “Legge Wenger” torna nel dibattito. L’IFAB potrebbe presto approvare una storica riforma del fuorigioco per rivoluzionare il calcio. Rimasta a lungo nei cassetti, la famosa “Legge Wenger” si appresta a riemergere. ConcepIta da Arsène Wenger, oggi direttore dello sviluppo del calcio mondiale presso la FIFA, questa riforma del fuorigioco potrebbe sconvolgere il modo di interpretare le azioni offensive. Dopo due anni di silenzio, il progetto sarà nuovamente discusso all’interno dell’IFAB, l’organismo responsabile delle regole del gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

