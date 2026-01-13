La tradizione di Sant’Antonio Numeri record al corteo e spettacolo a cielo aperto

La tradizione di Sant’Antonio si conferma con numeri record al corteo, offrendo uno spettacolo a cielo aperto. La riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla professionalità della polizia locale e degli addetti alla sicurezza, che hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione, evitando incroci indesiderati tra i figuranti in andata e ritorno lungo il percorso.

Ci è voluta tutta la perizia della polizia locale e degli addetti alla sicurezza per evitare che il lunghissimo corteo della rievocazione di Sant'Antonio facesse un testa coda (ossia i figuranti sul percorso di ritorno dal centro si incrociassero con quelli che erano ancora all'andata). Un rischio concreto, legato ai numeri record della manifestazione, che anche quest'anno ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. La sfilata, tra le più partecipate di sempre, ha visto centinaia di figuranti in costume, gruppi folkloristici e formazioni musicali animare le vie del centro.

San Zeno, vince la tradizione numeri record a Bereguardo - Oltre 10mila persone hanno partecipato alla novantottesima edizione della Fiera delle merci e del bestiame che si è chiusa ieri con la premiazione dei capi e il concerto serale. laprovinciapavese.gelocal.it

Cassaro celebra Sant’Antonio Abate: quattro giorni di fede, tradizione e spettacolo - facebook.com facebook